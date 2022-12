VIDEO. Explozii la o bază aeriană din Rusia, unde sunt ținute bombardierele strategice: Trei militari ruși au fost uciși In aceasta dimineața, la baza aeriana Engels, au fost raportate explozii, la sute de kilometri departare de linia frontului, iar trei militari rusi au fost ucisi. Baza este situata in apropierea orasului Saratov, la aproximativ 730 km sud-est de Moscova. Aceasta a mai fost lovita pe 5 decembrie, atunci cand Rusia a acuzat ca fiind atacuri cu drone ucrainene asupra a doua baze aeriene rusesti, transmite Observatornews . „In 26 decembrie, aproximativ la ora 01.35 a Moscovei, o drona ucraineana a fost doborata la altitudine mica, in timp ce se apropia de baza aeriana militara Engels din regiunea… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

