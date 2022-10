Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se adreseze celor doua Camere ale parlamentului rus vineri, 30 septembrie, și ar putea folosi acest discurs pentru a anunța oficial aderarea la Rusia a teritoriilor ocupate din Ucraina, potrivit Ministerului Britanic al Apararii, citat de The Guardian. Exista…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a acuzat, luni, Rusia ca a bombardat centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei. Este vorba de a doua cea mai mare centrala nucleara a țarii. „In 19 septembrie 2022, la ora locala 00:20, armata rusa a bombardat zona industriala a centralei nucleare…

- Forțele rusești au „probleme de moral și disciplina”, pe langa oboseala și pierderile mari acumulate in razboiul declanșat de Rusia in Ucraina in 24 februarie, arata Ministerul britanic al Apararii, intr-o evaluare transmisa duminica. Una dintre principalele nemulțumiri ale trupelor rusești a continuat…

- Europa s-a confruntat, joi, cu perspectiva unui dezastru radioactiv atunci cand centrala Zaporojie controlata de Rusia a fost deconectata de la rețeaua electrica ucraineana, a declarat președintele Volodimir Zelenski. „Astazi, pentru prima data in istorie, centrala nucleara de la Zaporojie s-a oprit.…

- Oameni de afaceri, politicieni și deputați ucraineni s-au perindat in masa pe Coasta de Azur in plin razboi cu Rusia. Unul dintre cei mai bogați oameni ai Ucrainei, Kostyantyn Zhevago, are iahtul in valoare de 113 milioane de dolari in largul coastei Monaco, alaturi de dezvoltatorul de la Dnipro, Vadym…

- Moscova a anunțat ca trupele sale au preluat controlul asupra celei mai mari centrale electrice pe carbune din Ucraina. Este vorba despre unitatea energetica Vuhlehirska, situata in apropiere de orașul Svitlodarsk, in regiunea estica Donetk. Acesta regiune a devenit epicentrul confruntarilor intre forțele…

- Rusia a furat oțel in valoare de 600 de milioane de dolari din uzinele și porturile ucrainene, potrivit șefului Metinvest, cel mai mare producator de oțel din Ucraina, informeaza BBC. Firma deține uzina de la Azovstal care a devenit cel mai important simbol al rezistenței ucrainene in fața invadatorilor…