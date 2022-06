Video - Explozie urmată de incendiu de proporții la o uzină chimică din Shanghai Incendiile de la o mare uzina chimica din orașul chinez Shanghai au provocat moartea unei persoane, anunța BBC. Shanghai este centrul economic al Chinei. Incendiile au izbucnit sambata, in jurul orei 04:00, la una dintre cele mai mari uzine de rafinare și petrochimie din țara. Flacarile au cuprins numeroase parți ale complexului aruncand spre cer coloane groase de fum negru. Cauza incendiilor este inca neclara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

