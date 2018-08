VIDEO Explozie și incendiu lngă aeroportul din Bologna Un accident în care a fost implicat și un camion-cisterna a provocat o explozie enorma și un incendiu pe o autostradra de lânga aeroportul din Bologna, transmite Reuters. Potrivit presei italiene, câteva persoane au fost ranite.



Poliția a anunțat ca a închis traficul pe autostrada respectiva și în zona Borgo Panigale de la marginea Bolognei.



Imaginile postate pe rețelele sociale au aratat o imensa minge de foc și o coloana de fum care s-a înalțat de la locul incidentului.



