VIDEO | Explozie puternică la un depozit militar de muniție din Iordania La doar cateva ore dupa incendiul din portul Beirut, Liban, o explozie puternica s-a produs in noaptea de joi spre vineri, 11 septembrie, la un depozit de munitii de la o baza a armatei iordaniene, declansand un incendiu. Informația a fost confirmata de un purtator de cuvant al guvernului, relateaza agenția AFP, citata de Agerpres. ”O explozie s-a produs vineri dimineata (...) intr-un depozit in care se aflau obuze neutralizate, apartinand fortelor armate”, a indicat purtatorul de cuvant, intr-un comunicat.Explozia a avut loc intr-o zona nelocuita Zarqa, la 25 km est de Amman, unde se afla mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- O explozie puternica s-a produs in noaptea de joi spre vineri la un depozit de munitii de la o baza a armatei iordaniene, declansand un incendiu, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului, Amjad Al-Adaileh, potrivit Agerpres.

