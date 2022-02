VIDEO Explozie puternică la Donețk, în apropierea unei clădiri a separatiștilor Informația a fost confirmata de un reprezentant al Miliției Populare din autoproclamata Republica Populara Donețk.„In jurul orei 19:00, ora Moscovei, o mașina a explodat intr-o parcare din apropierea cladirii guvernului. Zgomotul exploziei s-a auzit in tot orașul, a transmis pe Telegram Departamentului Miliției Populare din Republica Popolara Donețk, potrivit RIA Novosti .Deflagrația a avut loc intr-o parcare din aproapierea cladirii in care se afla autoproclamatul guvern separatist. #SONDAKIKA #BREAKING #Russia #Ukraine #USA #Putin #UkraineCrisis #NATO ????????????The first hot images after the… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

