Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis un mesaj RO Alert pentru a anunța prezența unui urs pe Transfagarașan. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD care va interveni in cazul unor incidente, potrivit Antena 3. Autoritațile au trimis un mesaj de avertizare RO-Alert pe teritoriul localitații Carțișoara, in…

- Populatia din zona Navodari, Corbu, dar si turistii aflati pe litoral in zona Mamaia si Mamaia Nord au fost sfatuiti sa evite zona Petromidia pe o distanta de 1 kilometru, sa ramana in locuinte cu geamurile inchise si sa nu se expuna la noxe. Explozia urmata de un incendiu uriaș a avut loc vineri, in…

- O explozie s-a produs, cu puțin timp in urma, la o instalație de la Rafinaria Petromidia Navodari. A fost emis un mesaj Ro-Alert. Populația a fost avertizata sa plece din zona, existand pericolului producerii...

- O explozie puternica urmata de un incendiu uriaș s-a produs in urma cu puțin timp la rafinaria Petromidia din Navodari. Se vorbește despre doua persoane care ar fi fost ranite. Fumul negru se vede de la zeci de kilometri, iar autoritațile au emis un mesaj Ro-Alert pentru populație. A fost activat planul…

- Intrevenții la minut, noaptea trecuta in mai multe localitați din Bihor in timpul unei furtuni puternice care a facut ravagii. Acoperișul unei pensiuni a luat foc dupa ce a fost trasnit, iar pompierii s-au luptat o ora cu flacarile violente. In jurul orei 03.25, proprietara unei pensiuni din localitatea…

- O explozie puternica, urmata de un incendiu care a eliberat un nor uriaș de fum negru, s-a produs luni dupa-amiaza in Londra, langa stația de metrou Elephant and Castle din sudul metropolei, transmite SkyNews. Pompierii londonezi au anunțat ca trei spații comerciale din zona au ars complet, ca și patru…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare cod roșu de vijelii, grindina și ploi torențiale, valabila in localitați din județele Ilfov, Prahova și Dambovița. Pentru Capitala, autoritațile au transmis un mesaj Ro-Alert prin care cetațenii sunt sfatuiți sa ramane in locuințe. Meteorologii anunța, dezvoltare…

- Explozia a avut loc intr-un cartier rezidențial din din orasul chinez Shiyan, provincia centrala Hubei. Deflagrația a ucis 11 persoane si a ranit alte 37, aflate in stare critica, a relatat duminica postul de stat CCTV, transmite Reuters. Echipele de salvare au scos de sub daramaturi peste 100 de persoane,…