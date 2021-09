VIDEO Explozie puternică în Göteborg / Sute de persoane au fost evacuate Circa 25 de persoane au fost duse de urgența la spital dupa o explozie care a avut loc la o o cladire rezidențiala din orașul suedez Göteborg marți dimineața, potrivit serviciului public de radio. Trei femei au fost ranite grav, potrivit unui purtator de cuvânt al Spitalului Universitar Sahlgrenska. Serviciile de urgența au declarat ca înca se lucreaza la evacuarea oamenilor și stingerea focului . "Sunt afectate mai multe apartamente și case de scari. În prezent nu este clar ce a cauzat explozia", au declarat oficialii suedezi.





Un purtator de cuvânt…

