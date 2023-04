Stiri pe aceeasi tema

- Explozie extrem de puternica la Marsilia, Franța. Doua cladiri din centrul orașului s-au prabușit din cauza deflagrației. O a 3-a cladire a fost distrusa parțial, potrivit autoritaților de acolo. Aproximativ 30 de persoane au fost prinse sub darimaturi și 80 de persoane au fost evacuate. Pina in acest…

- Prabusirea unei cladiri cu patru etaje din centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta, s-a soldat cu ranirea grava a cel putin 6 persoane. „Exista suspiciuni puternice ca o explozie a provocat prabusirea, dar trebuie sa fim foarte atenti la cauze in aceasta etapa”, a afirmat Christophe Mirmand,…

- Doua cladiri s-au prabușit in centrul Marsiliei, al doilea oras ca marime din Franta, in urma unei explozii puternice. 10 persoane se afla sub daramaturi și șase sunt ranite, cauza exploziei fiind inca necunoscuta. Citește și: Nicu Alifantis, obligat sa returneze statului ajutorul financiar pe care…

- O explozie s-a produs, vineri, la o nava aflata in Santierul Naval Midia, trei persoane fiind ranite. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii au fost anuntati de producerea unei explozii la o nava aflata in reparatii la Santierul Naval Midia. In urma deflagratiei, trei…

- UPDATE Cutremurul a provocat moartea unei persoane, ranirea a 69 de persoane si prabusirea a circa 30 de cladiri, au anuntat autoritatile turce, care au declansat noi operatiuni contracronometru de salvare a mai multor persoane despre care se crede ca sunt prinse sub daramaturi, relateaza agentia Anadolu.…

- Lira turceasca a atins un nou minim istoric, iar bursele sale s-au prabusit luni, in conditiile in care dezastrul produs de cutremure s-a adaugat presiunilor deja existente pe piata din cauza unui dolar puternic, a riscurilor geopolitice si a datelor referitoare la inflatia din tara, relateaza Reuters.…

- UPDATE: Potrivit NEXTA, care citeaza politia locala, sunt trei morti si cinci raniti in urma prabusirii elicopterului. Știrea inițiala: Un elicopter s-a prabușit in perimetrul unei gradinițe din orașul Brovary, regiunea Kiev, iar la fața locului a izbucnit un incendiu, a declarat purtatoarea de cuvant…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata duminica din cauza prabusirii unui avion de pasageri in orasul Pokhara, din vestul Nepalului, transmit Reuters, AFP si DPA, citate de Agerpres. Avionul decolase din capitala Kathmandu cu destinatia Pokhara. Aparatul de zbor s-a prabusit intre vechiul si noul…