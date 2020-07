Stiri pe aceeasi tema

- O puternica explozie survenita vineri la o fabrica de artificii din Turcia a provocat pana in prezent 4 morti si 97 de raniti, alti 45 de angajati ai fabricii fiind dati disparuti, au anuntat autoritatile turce, potrivit agentiilor EFE si AFP. Ministrul turc al sanatatii, Fahrettin Koca, a declarat…

- Peste 40 de persoane au fost ranite vineri intr-o puternica explozie, intr-o fabrica de focuri de artificii, in Turcia, au anuntat autoritatile, precizand ca 150 de angajati se aflau in instalatie la momentul exploziei, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Franța are un nou premier.…

- Cel puțin doi oameni au murit și alți 73 au fost raniți in urma unei explozii puternice ce s-a produs intr-o fabrica de artificii din Turcia. Potrivit primelor informații, mulți dintre ei sunt prinși sun daramaturi.

- Cel putin 2 persoane au fost ucise si alte 73 ranite in urma unei puternice explozii survenite vineri la o uzina de focuri de artificii in Turcia, au anuntat autoritatile, adaugand ca intre 150 si 200 de angajati se aflau acolo in momentul deflagratiei, potrivit AFP. Explozia, descrisa de serviciile…

- Explozia, descrisa de serviciile de urgenta drept ''accident industrial'', s-a produs in cursul diminetii in orasul Hendek, din Provincia Sakaria, in nord-vestul Turciei. Bilantul oficial arata 41 de raniti, fara decese. O imensa ciuperca de fum alb s-a ridicat sute de metri in aer in timp…

- Turcia a dezmintit luni ca avioane de vanatoare turce au hartuit un elicopter militar in care se afla un ministru grec si a afirmat ca Atena cauta sa "starneasca tensiuni" prin aceasta acuzatie, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Ministerul Afacerilor Externe al Greciei a condamnat duminica "hartuirea…

- Turcia a depasit oficial pragul de 3.000 de decese provocate de noul coronavirus, a anuntat miercuri Ministerul Sanatatii, conform AFP. In ultimele 24 de ore au murit 89 de pacienti cu COVID-19, bilantul ridicandu-se acum la 3.081, a precizat ministerul. In acelasi interval au fost raportate inca 2.936…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat noi restricții pentru perioada sarbatorilor de Pași, in contextul epidemiei de coronavirus. Zborurile spre mai multe țari vor fi interzise."Avand in vedere ca multe țari au intrat in zona roșie conform evaluarii INSP, am decis sa suspendam toate…