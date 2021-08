VIDEO Explozie la o fabrică de aluminiu, în Grecia, chiar în timpul unei transmisiuni în direct a unui jurnalist Doua explozii au avut loc la o fabrica de aluminiu din orașul Afidnes, vineri dimineața. Deflagrațiile au avut loc chiar in timpul unei transmisiuni in direct a unui reporter TV. Situația este tot mai critica, flacarile continua sa se extinda in regiunea Attica, relateaza Iefimerida. Reporterul aflat la fața locului realata despre situația critica in […] The post VIDEO Explozie la o fabrica de aluminiu, in Grecia, chiar in timpul unei transmisiuni in direct a unui jurnalist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

