VIDEO Explozie la o cantină din China: Cel puțin 6 morți și mai mulți răniți O explozie care a avut loc vineri într-o cantina din sud-vestul Chinei a ucis cel puțin șase oameni și a prins mulți oameni sub darâmaturi în timp ce aceștia se aflau la ora prânzului, relateaza AFP.

Explozia a avut loc la scurt timp dupa prânz (0400 GMT) la un restaurant al administrației locale din vastul municipiu Chongqing, situat la aproximativ 1.700 km vest de Shanghai.

Angajații își luau masa în momentul exploziei, care a fost produsa &"probabil din cauza unei scurgeri de gaz&", potrivit televiziunii publice CCTV. Douazeci și șapte de oameni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, vineri, la scurt timp dupa pranz, intr-o cantina a administrației locale din localitatea Chongqing, China, prinzand sub daramaturi zeci de oameni. Cel puțin șase dintre aceștia au murit, in timp ce mulți alții au fost transportați la spital, informeaza New China, citat de HotNews.ro…

- Agentia de meteorologie din China a emis primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece, al doilea grad ca intensitate, in condițiile in care statul asiatic se confrunta cu un val de frig care sporește ingrijorarea autoritaților privind blocaje in trafic și apariția unor focare insemnate…

- Agentia de meteorologie din China a emis duminica primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece (al doilea pe scala de intensitate), în contextul în care valul de frig care a cuprins întreaga tara alimenteaza îngrijorarile privind întreruperi ale traficului…

- Agentia de meteorologie din China a emis primul cod portocaliu de furtuna de zapada din noul sezon rece, al doilea pe scala de intensitate, duminica, in contextul in care valul de frig care a cuprins intreaga tara alimenteaza ingrijorarile privind intreruperi ale traficului si aparitia unor focare de…

- O explozie puternica a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei locale 8.20, in orașul Shenyang, capitala provinciei Liaoning, care se invecineaza cu Coreea de Nord, potrivit Reuters . Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze și a afectat grav o strada aglomerata din orașul chinez. Echipele…

- Incidentul a avut loc joi dimineața in orașul chinez Shenyang, capitala provinciei Liaoning, aflata la granița cu Coreea de Nord. Explozia a fost provocata de o scurgere de gaze produsa intr-un restaurant de pe o strada aglomerata, unde exista mai multe magazine și construcții rezidențiale, relateaza…

- O explozie provocata de o scurgere de gaze într-un restaurant a afectat grav, joi, o strada aglomerata dintr-un Shenyang, China. Din primele informații, trei oameni au murit și zeci au fost raniți, transmite digi24.ro. Incidentul a avut loc dimineata devreme în jurul orei 8:20…

- Explozia a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8:20 (0:20 GMT), intr-o cladire comerciala și rezidențiala din Shenyang, capitala provinciei Liaoning, care se invecineaza cu Coreea de Nord.Cladirea in care se afla restaurantul și altele din apropiere au fost grav avariate. De asemenea, mai multe autoturisme…