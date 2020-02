VIDEO Explozie într-un bloc: Sunt mai mulți răniți, 80 de oameni au fost evacuați Trei persoane au fost transportate la spital in urma unei explozii, urmate de incendiu, produse intr-o garsoniera dintr-un bloc din Slatina, fiind vorba despre locatarii garsonierei - o femeie si un barbat cu arsuri - si de o alta femeie, cu probleme respiratorii. Pompieri au evacuat din bloc peste 80 de persoane, iar specialistii au decis ca 20 de garsoniere sa nu mai fie locuite, pana la finalizarea unei expertize. Deflagratia s-ar fi produs in urma unei acumulari de gaze la centrala termica. O explozie, urmata de incendiu, s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, la o garsoniera… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

