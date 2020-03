O explozie a avut loc vineri în cartierul în care se afla ambasada americana din Tunis, a anunțat ministerul de Interne, fara a preciza natura exploziei, în timp ce presa evoca pista unui atentat, scrie AFP.



Potrivit Reuters, atacatorul sinucigaș era pe o motocicleta. Explozia a ranit cinci polițiști.







#Breaking | Suicide bomber blows himself up in Tunisian capital #Tunis. The attack took place opposite the U.S. embassy. #Tunisia (@LibyaReview) pic.twitter.com/v3ZJw3o92l

