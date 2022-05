Stiri pe aceeasi tema

Președintele Klaus Iohannis l-a primit, azi, la Palatul Cotroceni, pe președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, cu ocazia vizitei oficiale pe care acesta o efectueaza in Romania. Cei doi șefi de stat au vorbit despre situația din Ucraina și despre sancțiuni dure pentru Rusia, in special in…

La finele lunii aprilie in stocurile producatorilor se mai aflau circa 45.000 tone de mere, de aproape trei ori mai putin decat era doua luni in urma, in momentul cand au fost blocate caile traditionale de export, ca urmare a razboiului din Ucraina, arata date ale Ministerului Agriculturii și Industriei…

Ambasadoarea SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, va efectua o vizita in Romania si Republica Moldova in acest weekend pentru a lua contact cu eforturile de ajutorare a refugiatilor care sosesc din Ucraina si cu nevoile create de agresiunea rusa, a anuntat misiunea americana la ONU intr-un comunicat,…

Atleta ucraineana Valentina Veretkaia, care a fugit din tara sa pentru a se refugia in Israel, a castigat, vineri, maratonul de la Ierusalim la feminin, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.

Va fi atacata Romania? Va fi atacata Republica Moldova? Sunt doua dintre intrebarile pe care Cristian Tudor Popescu le-a primit frecvent de cand a inceput invazia rusa din Ucraina.

Actorul Mugur Mihaescu spune ca razboiul din Ucraina e un bun prilej ca romanii sa uite total adevaratele motive ale crizei și ale exploziei prețurilor. Mihaescu spune ca romanii care iau cu asalt benzinariile și magazinele uita complet de restricțiile impuse in pandemie și de modul in care multe…

Ochii tuturor sunt ațintiți pe razboiul din Ucraina, dar politicienii din Romania au propriile probleme: veșnica imparțire a funcțiilor și rotația cadrelor.

Programul la centrele de transfuzie sanguina din Romania s-a prelungit pentru a le permite romanilor sa doneze sange pentru persoanele din Ucraina.