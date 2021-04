VIDEO Explicații pentru 'viermii' din masca de protecție O noua controversa legata de maștile medicale a aparut in spațiul public, indeosebi in online. "Am mai vazut pe internet, dar am crezut ca este facatura și am zis sa fac și eu experimentul asta. Uitați, am pus o oala la fiert cu apa pentru aburi. Masca am pus-o deaspura ca sa se abureasca, sa se creeze aceleași condiții ca și cum ar fi la gura noasra și uitați ce am descoperit. Uitați aici cum se mișca acești praziți sau nu știu cum i-aș putea numi. Dupa parerea mea, este nanotehnologie. (...) Cineva de specialitate sa zica ce sunt aceste ființe care se afla in maștile noastre", se arata intr-un… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

