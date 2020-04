Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anuntat ca medicii militari vor prelua conducerea Spitaluli Judetean de Urgenta din Deva, iar toate cadrele medicale vor fi testate pentru infectia cu COVID-19.Spitalul Judetean de Urgenta din Deva este cel de-al doilea spital din tara, dupa cel din Suceava, care…

- Angajatii din autoritatile si institutiile bugetare, precum si cei din institutiile medico-sanitare publice care in timpul exercitarii atributiilor de serviciu s-au infectat cu COVID-19 vor beneficia de o indemnizatie unica in marime de 16 mii de lei. O decizie in acest sens a fost adoptata de Comisia…

- Cadrele medicale de la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia acorda ingrijiri de specialitate, in prezent, la șapte pacienți confirmați cu COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus (SARS-CoV-2). Toți pacienții confirmați sunt internați in cadrul secției de boli infecțioase, au…

- Pacientul, in varsta de 60 de ani, a fost internat in cadrul secției de Anestezie și Terapie Intensiva, și va fi externat in cursul zilei de astazi, dupa ce rezultatele a doua teste consecutive, examinate in 1 și 2 aprilie, au fost negative. Pacientul a urmat tratamentul de specialitate administrat…

- Mai mulți medici din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, in care sunt tratați toți pacienții infectați cu coronavirus din vestul țarii, au transmis un mesaj emoționant prin care incearca sa-i convinga pe romani sa stea in case pentru a limita raspandirea virusului. Va…

- La Iasi, s-a inregistrat, astazi, primul pacient vindecat dupa ce a fost infectat cu COVID-19. In urma rezultatelor medicale, acesta a si fost externat. Purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Iasi, Marius Voicescu, a confirmat ca este vorba despre barbatul in varsta de 42 de ani, din…

- Un pacient infectat cu Covid-19, internat la Spitalul "Victor Babes” din Capitala, a refuzat sa poate masca pentru a proteja cadrele medicale, tusind catre acestea si spunandu-le ca este obligatia lor sa il ingrijeasca. Dupa ce conducerea spitalului l-a anuntat ca va depune reclamatie si va face public…

- Aproximativ 5o de membri ai galeriei Peluza Sud, suporteri ai echipei din Liga a treia, FC Universitatea Craiova, au aprins, duminica seara torte in fasa Spitalului de Boli Infectioase Craiova. Suporterii au vrut sa le arate medicilor ca-i sustin in lupta cu “virusul ucigas”, potrivit Mediafax.Membrii…