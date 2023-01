VIDEO | Exoscheletele, tehnologia care ne permite sa avem super-puteri

Stiri pe aceeasi tema

Strainii nu mai au voie sa cumpere locuinte in Canada incepand de duminica si pana in 2025, o interdictie menita sa combata deficitul de case si apartamente in aceasta tara, relateaza AFP, citat de news.ro.

Marea Britanie s-a angajat sa trimita elicoptere Sea King catre armata ucraineana „ca parte a sprijinului sau permanent", potrivit Sky News, informeaza Mediafax.

Binance, cea mai mare platforma de schimb de criptomonede, adauga perechea de tranzacționare fiat BUSD/RON in Romania. Astfel, Binance permite, pentru doar a doua oara in Europa, tranzacțiile in moneda locala a unei țari (in afara zonei euro).

Belarus a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite ca va permite, fara condiții prealabile, tranzitul de cereale din Ucraina pe teritoriul sau pentru exportul prin porturile lituaniene, a declarat un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters, anunța Mediafax.

Sportiva elvetiana Corinne Suter a castigat duminica proba de slalom super-urias din statiunea canadiana Lake Louise, contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, a afirmat, joi, ca zona Asia-Pacific nu trebuie sa devina spatiu de confruntare intre marile puteri rivale, avertizand asupra riscurilor reaparitiei unor tensiuni specifice fostului Razboi Rece.

Atacul cu racheta din Polonia "nu este nimic altceva decat un mesaj transmis de Rusia G20", declara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prin videoconferinta, in fata liderilor G20 reuniti la Bali, in Indonezia, relateaza AFP.

PMP condamna modul trunchiat in care Premierul Nicolae Ciuca a ales sa prezinte initiativa companiilor Romgaz (Romania) si SOCAR (Azerbaidjan) de a construi un terminal de gaz natural lichefiat (LNG) la Marea Neagra ca fiind un demers diplomatico – economic al actualei Puteri.