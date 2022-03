Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a elogiat pe “inteligentul” Vladimir Putin si i-a criticat pe liderii occidentali pe care el i-a considerat “atat de prosti”, sambata seara, la o mare conventie anuala a conservatorilor american, in Orlando (Florida), informeaza AFP. NATO, a spus el, “pare orice,…

- Presedintele american Joe Biden a acuzat joi Rusia ca a premeditat atacul lansat in zorii zilei impotriva Ucrainei si ca armata rusa a declansat un asalt neprovocat asupra Ucrainei, transmite Reuters. Liderul SUA a mai spus ca atacul rusesc s-a desfasurat in mare asa cum se banuia ca se va intampla.…

- Joi dimineața, in jur de 4.30 ora Romaniei, Putin a declarat ca a trimis armata in Ucraina: „Este teritoriul nostru istoric”. Focuri de arma și explozii au fost auzite chiar și langa Kiev. Presedintele Vladimir Putin a anuntat joi in zori o operatiune militara in Ucraina, pentru a-i „apara pe separatiștii”…

- SUA au dat miercuri raspunsuri scrise la cererile ample de securitate ale Rusiei, in speranța de a putea avea un dialog deschis. Este un pas cheie intr-un proces diplomatic fragil, in timp ce Rusia a organizat noi exerciții militare. Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca SUA au dat…

- Casa Alba a respins acuzatiile presedintelui rus Vladimir Putin, care a susținut ca Occidentul este promotorul tensiunilor cu Ucraina, si a subliniat ca "unica agresiune" pe care o remarca este "retorica belicoasa" a liderului de la Kremlin si cresterea prezentei militare ruse la…

- Rusia doreste sa evite un conflict cu Ucraina si cu Occidentul, a declarat joi presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, transmit Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . „Aceasta nu este alegerea noastra, nu dorim acest lucru”, a subliniat Putin la conferinta sa de presa anuala traditionala, de sfarsit…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, dupa cum a declarat un oficial al administratiei Biden pentru Reuters. Masurile, care urmeaza sa fie discutate, in…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…