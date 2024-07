Stiri pe aceeasi tema

- David Popovici lupta in aceasta seara pentru aurul olimpic, la La Defense Arena, din Paris. Finala probei de 200 metri liber este programata de la ora 21.40. Popovici (19 ani), dublu campion mondial si cvadruplu campion european, s-a calificat in finala probei de 200 m liber din cadrul Jocurilor Olimpice…

- Dupa 12 ani, Romania s-a calificat in finala feminina pe echipe la gimnastica artistica, duminica, la Jocurile Olimpice de la Paris. Romanca Sabrina Maneca Voinea s-a calificat in finalele de la barna si sol, iar Ana Barbosu a prins finala de la sol. Echipa Statelor Unite, condusa de Simone Biles,…

- Simone Biles (27 ani), gimnasta americana, medaliata cu 7 distincții la Jocurile Olimpice și 30 la Campionatele Mondiale, a oferit highlight-ul zilei la Paris, devenind prima din istorie care reușește un triplu flip, cu toate ca are dureri in zona gleznei. In timpul calificarilor de astazi, desfașurate…

- Atacatorul lui Donald Trump a fost identificat. Fostul președinte al Statelor Unite ale Americii a fost ținta unei tentative de asasinat in Pennsylvania, in timpul unui miting. Thomas Matthew Crooks a fost ucis dupa ce a deshis focul de arma asupra fostului președinte american.

- Naționala de rugby a Romaniei a invins in aceasta dimineața, pe SeatGeak Stadium din Chicago in primul meci din Summer Tour, echipa Statelor Unite ale Americii cu scorul de 22-20 (10-10). Stejarii au cucerit dupa șase ani și Cupa Pershing, trofeul pus in joc de Federația Romana de Rugby incepand cu…

- Michael Phelps, cel mai medaliat sportiv din istoria Jocurilor Olimpice, a vorbit fața unei comisii a Camerei Reprezentanților a Statelor Unite ale Americii in legatura cu scandalul legat de inotatorii chinezi care au concurat la Tokyo și care vor fi prezenți și la Paris avand un test pozitiv la trimetazidina…

- Prim-ministrul Dorin Recean și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii (SUA), Antony Blinken, au vizitat stația electrica de la Braila, municipiul Chișinau, una din locațiile unde vor fi instalate sistemele de dimensiuni mari pentru stocarea energiei electrice in baterii. Investiția de 85…

- Inainte de anul 2009, Romania era printre puținele țari care, in lipsa unei Zile a Mamei, marca doar Ziua Femeii la 8 martie, extinzandu-i semnificația.In intreaga lume, exista date diferite pentru sarbatorirea acestei zile, printre care se remarca 8 martie, cand este celebrata și Ziua Internaționala…