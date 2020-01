Stiri pe aceeasi tema

- Fanii actorului Michael Keaton (68 de ani) au motive de bucurie. Artistul american se afla in tara noastra, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu acesta.

- Ajunsa la 42 de ani, Andreea Raicu a luat o decizie neasteptata! lLa final de an, vedeta s-a dat pe natural! Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini bomba cu celebra femeie nemachiata.

- La 66 de ani, Ovidiu Lipan Tandarica este, fara indoiala, unul dintre cei mai norocosi barbati din Romania. Celebrul artist are o iubita care nu il tine sub papuc. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Gina Pistol a implinit zilele trecute 38 de ani, iar cu aceasta ocazie, colegii de la Asia Express i-au pregatit o surpriza de proporții, care a emoționat-o pana la lacrimi. In 2018, Gina Pistol si-a serbat ziua in Mumbai, iar acum doi ani in Cambodgia. Anul acesta insa, vedeta a petrecut alaturi de…

- Florin Salam a revenit in Romania, dupa perioada pe care a petrecut-o in Statele Unite ale Americii, acolo unde a fost internat intr-un spital, ca urmare a unor probleme medicale. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini incredibile cu celebrul manelist in Capitala.

- Una dintre cele mai frumoase modalitati pentru a intampina sarbatorile de iarna alaturi de cei dragi este cu certitudine vizionarea unui spectacol memorabil care sa ramana in suflet pentru tot restul vietii. „MAMMA MIA!", celebrul musical care a cucerit intreaga lume si a fost urmarit de peste 60 de…

- Ladislau Boloni (66 de ani), actualul antrenor al belgienilor de la Antwerp, a facut o radiografie dura a fotbalului romanesc, dupa ce a urmarit meciul Romaniei cu Suedia, anunța MEDIAFAX.Citește și: Noul avocat al mamei Luizei Melencu arunca in aer cazul Caracal: de la dosar LIPSESC probe…

- Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini uluitoare cu Mitica Popescu! Invarsta de 82 de an, celebrul actor are momente in care nu se descurca fara bunavointa celor din jur. Recent, o pustoaica l-a ajutat pe maestru sa mearga la toaleta.