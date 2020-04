Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca se afla in izolare, Dima Trofim are mare grija sa-și mențina corpul in forma. Deși sala de sport pe care o frecventa in fiecare zi a fost inchisa in contextul pandemiei, noul prezentator de la Star Matinal a gasit imediat soluția.

- Pandemia de coronavirus ține vedetele in casa, insa aceastea iși gasesc rapid alte precupari pe timp de izolare. Flick, prezentatorul de la Star Matinal și-a gasit imediat o activitate: calcatul.

- Pandemia de coronavirus le face pe vedete sa se protejeze cat de mult pot impotriva COVID-19, insa nu acealași lucru il face și Denisa de la Bambi. Artista a fost surprinsa de paparazzii SpyNews.ro impreuna cu iubitul, avea o masca de protecție, dar nu o folosea cum trebuie!

- Dupa ce a fost anunțata stare de urgența in țara noastra, intrega populație se pregatește pentru multe zile de stat in casa. Același lucru il face și Adrian Sina care a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce iși facea provizii intr-un supermarket.

- Indragita prezentatoare de la „Acces Direct” are o familie minunata: un soț care o iubește și 3 copii de care este tare mandra. Cu toate acestea, vedeta de la Antena 1 i-a in calcul de a deveni mama pentru a patra oara și, mai in gluma, mai in serios, a marturisit la Antena Stars ca aceasta izolare…

- Pandemia de coronavirus „a trimis-o” la cumparaturi și pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica! Frumoasa tanara a aratat tuturor ca e o femeie independenta, care poarta grija familiei! Totul s-a intamplat sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Politia Romana deruleaza o ampla campanie pe Facebook cu privire la masurile pe care oamenii trebuie sa le respecte pentru a evita raspandirea noului tip de coronavirus si, in acelasi timp, lupta cu „miturile” care circula online despre epidemie.