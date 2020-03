Stiri pe aceeasi tema

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova ofera informații despre persoanele care au intrat și ieșit din Republica Moldova timp de 24 de ore și despre noile masuri adoptate pentru a combate raspandirea coronavirusului de tip nou.

- Politia de frontiera ucraineana a arestat un barbat echipat in costum din neopren si care a recunoscut ca trafica masti chirurgicale traversand raul Tisa catre Romania, a anuntat joi serviciul ucrainean al politiei de frontiera, potrivit agentiei Reuters, scrie Agerpres.Conform acestui serviciu,…

- Politia de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetateanului roman care a calatorit cu aeronava unei companii aeriene private pe relatia Madrid - Bucuresti desi a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania, a informat marti Grupul de Comunicare Strategica. …

- Inspectorii de la Directiile Regionale Antifrauda care lucreaza in frontiera si sunt primii expusi in actualul context al raspandirii coronavirusului nu au primit echipamente de protectie precum manusi, masti sau dezinfectanti, arata reprezentantii SindFISC. "O situatie aparte se inregistreaza la nivelul…

- Sute de romani care au reușit sa plece din Italia au ajuns la granița cu Romania. Zeci de mașini sunt blocate la intrarea in țara, la punctul de trecere a frontierei Nadlac. Iar mulți dintre cei care au ajuns in țara refuza sa intre in carantina. Astfel, la un centru de carantina a fost chemata poliția,…

- Guvernul cumpara in regim de urgența echipamente de protecție impotriva noului coronavirus. Va fi suplimentat și numarul medicilor de la Otopeni, care monitorizeaza pasagerii veniți din China.

- Pentru combaterea raspandirii infectiei cu noul coronavirus (2019-nCov), la aeroportul „Henri Coanda" a fost elaborat un plan de masuri comun cu Ministerul Sanatatii, Directia pentru Sanatate Publica si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, anunta reprezentatii aeroportului. „Acest plan de…

