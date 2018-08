Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu a postat o fotografie cu soția lui, Alice Dumitrescu, dar a avut parte de un com,entariu rautacius, venit de la o tanara. Aceasta i-a spus ca soția lui este mai batrana decat el. Reacția lui Horia nu s-a lasat așteptata. (Reduceri mari la jocuri PC) „Batrana pentru tine Horia…Pacat ca…

- Pavel Stratan si-a facut copiii celebri, insa pe sotia sa a tinut-o departe de ochii curiosilor. Rodica este nevasta artistului si mama celor doi copii ai sai, Cleopatra si Cezar Pavel. Cum arata femeia? Paparazzii Spynews.ro au raspunsul!

- Emile Cilliers, in varsta de 38 de ani, a incercat sa-si ucida sotia pentru a putea incepe o viata noua alaturi de amanta. In martie 2015, Cilliers a vrut sa o ucida pe sotia sa, Victoria, dand drumul la gaz in domiciliul conjugal, unde se aflau de asemenea si cei doi copii ai cuplului, insa tentativa…

- Sotia si sotul Sotia: Ai facut cumparaturile? Sotul: Bad command or filename. Sotia: Dar te-am rugat de dimineata… Sotul: Syntax Error. Abort? Sotia: Nici macar noul televizor? Sotul: Variable not found…. Sotia: Bine, da-mi cartea de credit, merg eu la cumparaturi… Sotul: Sharing Violation. Access denied!…