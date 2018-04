VIDEO EXCLUSIV/ George Piștereanu e ”luat în râs” de prietenii lui. „Îmi spun că am ajuns actor de videoclipuri” In pauza in care s-a axat mai mult pe piesele de teatru, actorul George Piștereanu a filmat videoclipuri pe banda rulanta, ajungand sa fie țința miștourilor in gașca lui de prieteni. George Piștereanu este luat in ras de prietenii lui, care-i spun ca s-au saturat sa-l vada la TV și de cateva ori pe zi. Chiar daca admiratorii nu l-au mai vazut in niciun lungmetraj, cel care a devenit celebru grație rolurilor din „Eu cand vreau sa fluier, fluier” și „Loverboy” nu a disparut din peisaj. Producatorii l-au ofertat pentru a filma pentru diverse videoclipuri, spre disperarea prietenilor lui care, mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

