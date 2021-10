Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Drochia a fost filmat de rudele unui pacient in timp ce fuma pe holurile spitalului raional. Mai mult, acesta era in stare de ebrietate, iar din imagini se vede ca avea pantalonii urinat, relateaza tvn.md.

- La data de 1 octombrie 2021, in jurul orei 22,00, o femeie de 34 de ani, din municipiul Blaj, a sesizat Poliția Municipiului Blaj cu privire la faptul ca a fost agresata de concubin. Din primele cercetari, a rezultat ca, pe fondul geloziei, barbatul in varsta de 39 de ani, ar fi lovit-o pe femeie, cu…

- Invitatul emisiunii "ZIUA n amiaza mare", este Carmen Raducu, directorul general al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta. Emisiunea poate fi vizionata pe pagina www.ziuaconstanta.ro si pe www.facebook.com ziuaconstanta.Invitatul emisiunii "ZIUA n amiaza mare", este Carmen…

- Trei tineri, doua fete si un baiat, de 27, respectiv 17 ani, au cazut sambata dupa-amiaza cu un ATV intr-o rapa in Muntii Șureanu, in Luncile Prigoanei. Victimele au suferit mai multe rani grave și au fost transportate de urgența la spital, potrivit Alba24. La fața locului s-au deplasat echipaje ISU…

- O tornada a lovit, vineri seara, insula siciliana Pantelleria. Doi oameni au murit, iar 9 au fost raniți, dintre care 4 sunt in stare grava, potrivit mediafax.ro. Tornada a lovit cel puțin 10 mașini. Victimele decedate, aflate in mașini, au fost aruncate practic afara, una pe șosea și alta…

- Mai multi oameni au ajuns in stare grava la spital, desi oficial erau vaccinati, in Timișoara. Potrivit Antena3, acest lucru i-a facut de medici sa se intrebe daca certificatele prezentate erau adevarate. Au aflat ca oamenii dadeau bani pentru certificate de vaccinare și nu erau vaccinați.…

- In urma accidentului grav produs in aceasta dupa-amiaza pe Șoseaua Brailei, la ieșire din orașul Buzau, patru persoane au suferit multiple trumatisme. „In urma accidentului rutier, la U.P.U. a S.J.U. Buzau au fost transportate, in stare grava, 4 victime: doua femei, in varsta de 79 de ani, respectiv…

- Cele patru victime ale exploziei care s-a produs marți, la Potoceni, comuna buzoiana Maracineni, sunt in stare grava. Trei dintre raniți sunt la Terapie Intensiva, doi avand arsuri pe 70 la suta din suprafața corpului. O explozie puternica a zguduit azi-noapte localitatea buzoiana Potoceni. Deflagrația…