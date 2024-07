Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi și Elena Tanase au avut parte de un moment emoționant și plin de pasiune la dansul mirilor. Petrecerea de dupa cununia religioasa a avut loc intr-o locație de vis: Domeniul Știrbey din Buftea.

- Ianis și Elena Hagi au ajuns la Palatul Știrbey, unde se regasește un cadru de poveste. Invitații lor de seama au pașit pe alee, fiind dornici sa participe la cea mai importanta zi a fotbalistului și a soției sale. Imagini in exclusivitate de la eveniment!

- Ianis și Elena Hagi iși unesc destinele astazi in fața lui Dumnezeu, dupa care vor petrece alaturi de invitați cu nume mare la Palatul Știrbey din Buftea. Regulile de la nunta celor doi sunt foarte strice, dar nu impuse de ei. Aflați in randurile urmatoare despre ce este vorba. Condiții strice la nunta…

- Ianis și Elena Hagi s-au casatorit religios duminica la Biserica Sf. Visarion, iar mirii au radiat in cea mai importanta zi din viața lor. Spynews va prezinta ce a declarat fotbalistul la scurt timp dupa ce a primit taina cununiei.

- Duminica este ziua cea mare pentru Ianis și Elena Hagi, care iși unessc destinele in fața lui Dumnezeu. Petrecerea de la Palatul Știrbey din Buftea vine insa cu restricții pentru invitați Ianis și Elena Hagi celebreaza duminica cea mai frumoasa zi din viața lor: cununia religioasa, urmata de o petrecere…

- Ianis și Elena Hagi se vor casatori religios in cateva ore. Cei doi au pregatit evenimentul de acum cateva luni și și-au dorit ca totul sa fie impecabil. Au ales un loc unic unde vor petrece. Au acordat o atenție sporita și decorului, iar mireasa și-au dorit ceva deosebit și in ceea ce privește buchetul.

- Data de 14 iulie 2024 este una dintre cele mai importante din viața lui Ianis Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi se va casatori religios cu aleasa inimii lui, Elena Tanase. Evenimentul a fost organizat cu mare atenție la detalii și va avea loc in București, iar petrecerea se va ține la Palatul Știrbey din…

- Ianis Hagi și Elena Tanase se pregatesc pentru cea mai importanta zi din viața lor. Fotbalistul și frumoasa lui soție vor pași in fața altarului in ziua de 14 iulie, apoi se vor indrepta catre Palatul Știrbey unde ii va aștepta o noapte memorabila. Pregatirile au inceput in urma cu șase luni și mirii…