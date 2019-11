Stiri pe aceeasi tema

- Dupa anunțul de divorț, Bianca Dragușanu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care se poate vedea ca are pe mana niște rani, iar textul care insoțea imaginea era „Signs of love" (n.r. semne de iubire), scrie unica.ro. Citeste si Bianca Dragusanu, dezlantuita in club dupa ce…

- Alex Bodi si Bianca Dragusanu trec printr-o perioada dificila a relației, dupa ce și-au anunțat divorțul. Cu toate ca motivul exact al desparțirii lor ramane necunoscut publicului, apropiați ai Biancai Dragușanu au susținut ca desparțirea ar fi survenit ca urmare a comportamentului violent al lui Alex. …

- Cu putin timp inainte ca Spynews sa anunte, in exclusivitate, ca Bianca Dragusanu si Alex Bodi s-au despartit, blondina a postat pe retelele sociale mai multe imagini, iar intr-una dintre ele isi arata semnele de violenta de pe mana.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat. Cei doi și-au spus adio la doar trei luni de cand au semnat actele in fața ofițerului starii civile. Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat, iar vestea a luat prin surprindere pe toata lumea, avand in vedere ca cei doi și-au jurat iubire veșnica in urma…

- Credeați ca nu se va ajunge niciodata la asta? Cat se poate mai greșit! Victor Slav, fostul soț al Biancai Dragușanu, a ajuns fața in fața cu actualul, Alex Bodi. Și, ce sa vezi, intre ei s-a lasat cu un adevarat meci, unul care a fost atent supravegheat chiar de catre celebra blondina. Iar, ca intotdeauna,…

- Incurcate sunt caile dragostei! Se iubesc de cateva luni bune, s-au despartit si s-au impacat de mai multe ori, iar in prima zi a lunii august au spus "DA" in fata ofiterului Starii Civile. Bianca Dragusanu si Alex Bodi, caci despre ei vorbim, sunt protagonistii unei adevarate telenovele.