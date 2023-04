Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, seful gruparii paramilitare ruse Wagner, a amenintat ca mercenarii din subordinea sa ii vor ucide pe toti ucrainenii cazuti prizonieri, transmite dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fondatorul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat ca militarii sai au primit ordin sa nu mai ia prizonieri in Ucraina și sa ucida toți soldații ucraineni in timpul luptelor. Lui Prigojin i s-a cerut sa comenteze o inregistrare audio postata pe 23 aprilie de canalul Telegram Wagner…

- Cel mai puternic grup de mercenari din Rusia, Wagner, a trimis cel putin 100 de prizonieri de razboi ucraineni inapoi la fortele ucrainene, pentru a marca Pastele ortodox, potrivit unui videoclip postat duminica de fondatorul grupului, Evgheni Prigojin, transmite Reuters. ”Pregatiti-i pe toti, hraniti-i…

- Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, soseste joi in Turcia, intr-o vizita oficiala de doua zile, in cadrul careia vor fi discutate chestiuni bilaterale si internationale, printre care Siria, razboiul din Ucraina si acordul privind cerealele, transmite EFE, citata de Agerpres. Canalul de stiri NTV…

- Guvernul slovac a aprobat trimiterea de avioane de vanatoare MiG-29 in Ucraina, a declarat, vineri, premierul Eduard Heger, Slovacia devenind a doua tara NATO care trimite avioane de razboi Kievului, dupa ce Polonia a anuntat joi ca va face acest lucru, relateaza Reuters. Flota Slovaciei de 11 avioane…

- Evgheni Prigojin, conducatorul companiei de mercenari Wagner și-a stabilit obiectivele politice. Cunoscut drept Bucatarul lui Vladimir Putin, fost pușcariaș de drept comun, el viseaza sa aiba propria țara pe care sa o conduca. Și chiar a anunțat acest lucru, intr-o postare video pe rețelele de socializare.…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…

- Gruparea paramilitara Wagner a deschis centre de recrutare in 42 de orase ale Rusiei pentru a trimite mai multe trupe in campania militara rusa in Ucraina, a anuntat pe Telegram fondatorul acestei grupari de mercenari, Evgheni Prigojin, transmit agentiile AFP si EFE. „In 42 de orase din Rusia au fost…