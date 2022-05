Stiri pe aceeasi tema

Meciurile din etapa a opta a fazelor play-off si play-out ale Ligii I de fotbal au avut loc de vineri pana luni.

Viitorul Europei este al femeilor, iar asta inseamna ca barbatii si femeile impart puterea, a declarat luni, la Bucuresti, intr un interviu pentru AGERPRES, Evelyn Regner, vicepresedinta a Parlamentului European, care a atras totodata atentia ca societatile machiste trebuie sa inteleaga faptul ca situatia…

Eurodeputatul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, sprijin suplimentar pentru Republica Moldova și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeana a țarii vecine, in contextul provocarilor din Transnistria: „Doar in UE va avea garantata siguranța de care are nevoie".

Eurodeputatul roman Victor Negrescu a solicitat, intr-un discurs susținut in plenul Parlamentului European, sprijin suplimentar pentru Republica Moldova și accelerarea procesului de aderare la Uniunea Europeana a țarii vecine, in contextul provocarilor din Transnistria.

Președintele Maia Sandu va ține un discurs in fața Parlamentului European in cadrul urmatoarei ședințe plenare a legislativului UE. Anunțul a fost facut de președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, in cadrul unei conferințe de presa comune cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg,…

Emisiunea filatelica "Fauna protejata din Marea Neagra" va fi disponibila, incepand de vineri, in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/.

Plata in ruble a gazelor rusesti inseamna o incalcare a contractelor in vigoare, iar, daca Rusia decide sa intrerupa livrarile, Uniunea Europeana este gata sa faca fata acestei decizii, a afirmat, marti, comisarul european pentru afaceri economice, Paolo Gentiloni, prezent la Bucuresti la o conferinta…

Președintele Poloniei s-a intalnit cu Klaus Iohannis, la București, inainte de a se vedea, la Varșovia, unde va fi gazda, cu Joe Biden. Andrezj Duda conduce Polonia, aflata sub tirul Comisiei Europene, Parlamentului European și CJUE pentru situația din justiție. Cei doi președinți au decis ca in…