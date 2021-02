VIDEO Eurovision 2021 se va desfăşura în Rotterdam într-un format limitat (organizatori) Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizat intr-un format limitat in orasul olandez Rotterdam in luna mai din cauza restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19, au spus miercuri organizatorii, potrivit Reuters. Unele dintre interpretari vor fi sustinute in oras intr-o maniera de ''distantare sociala'', au precizat organizatorii, fara sa specifice daca va fi permis accesul publicului. Unele dintre delegatii ar putea trimite interpretari inregistrate. ''Concursul muzical Eurovision isi va face cu siguranta mult asteptata revenire in luna mai a acestui an… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Editia 2021 a concursului muzical Eurovision va fi organizata in luna mai intr-un format limitat, din cauza restrictiilor sanitare, au transmis organizatorii. Competiția va avea loc in orasul olandez Rotterdam.

- Comitetul organizatoric al Eurovision a refuzat ideea de a organiza concursul in format obișnuit, informeaza RIA Novosti, cu referire la serviciul de presa al Concursului Internațional de cintece. Dupa cum scrie gazeta.ru, decizia finala cu privire la noul format al spectacolului va fi luata mai tirziu,…

- Graham Norton, comentatorul BBC al concursului televizat Eurovision, a spus ca show-ul se va organiza cu siguranța in acest an. Și organizatorii concursului au confirmat acest lucru pentru BBC, doar ca au precizat anumite condiții in care acest lucru s-ar putea intimpla, transmite Telegraph.md, cu referire…

- Ediția a 12 a evenimentului ”Craciun in Maramureș” se va adapta in acest an situației generate de pandemia de Covid-19. Consiliul Județean Maramureș aduce atmosfera Craciunului tradițional in casele maramureșenilor prin realizarea unei pagini dedicate acestui eveniment: www.craciuninmaramures.ro , in…

- Cea de-a 71-a editie a Festivalului International de Film de la Berlin ar putea sa aiba loc in format hibrid, potrivit Variety, care noteaza ca organizatorii unuia dintre cele mai importante evenimente de gen din lume, care urma sa aiba loc in februarie, au decis sa il regandeasca pentru luna martie…

- Centrul Cultural „Bucovina” anunța ca, din cauza pandemiei de coronavirus, ediția cu numarul XXIX a concursului „Salonul de Umor” se desfașoara in format online. Sunt doua secțiuni: caricatura și epigrama, iar tema este „COVID 18,99”. Concursul este deschis atat debutanților, cat și caricaturiștilor…

- Cea de-a 15-a editie a Festivalului de Muzica Veche Bucuresti va avea loc, online, intre 27 noiembrie si 5 decembrie. Organizatorii au transmis: „In acest an dificil, am hotarat ca festivalul trebuie sa mearga mai departe si sa se desfasoare intr-o varianta online. Vizualul editiei din acest…

- Editia a 11-a a Turului ciclist al Sibiului va avea loc in perioada 3-6 iulie 2021, au anuntat organizatorii, iar Uniunea Ciclista Internationala a confirmat programarea cursei. Pentru prima oara in istoria sa, cursa de categoria 2.1 (inclusa in UCI Europe Tour) nu va mai debuta in cursul saptamanii,ci…