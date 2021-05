Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanta Romaniei, Roxen, care a cantat piesa "Amnesia" la Rotterdam, in prima semifinala a Eurovision 2021, a ratat, marti seara, calificarea. Este al treilea an consecutiv cand Romania nu ajunge in finala concursului european.

- Prima semifinala a concursului se difuzeaza in aceasta seara, in direct si in exclusivitate la TVR 1, TVR International si online pe TVR+, incepand cu ora 22.00. Fanii din 18 țari au posibilitatea sa voteze Romania de pana la 20 de ori de pe același numar de telefon. Marți, 18 mai, are loc prima semifinala…

- Reprezentanta Romaniei la ESC 2021 a surprins audiența la ultima repetiție, cu doar cateva ore inainte de show-ul pentru juriu, cu o ținuta complet schimbata fața de primele apariții pe scena concursului. Dupa ce au scapat de emoțiile testelor Covid, procedura standard impusa de organizatori tuturor…

- Echipa care va reprezenta Romania la Eurovision a plecat in aceasta dimineața catre Rotterdam. Roxen va urca pe scena cu melodia Amnesia. Ediția din acest an va fi una speciala, avand in vedere masurile de distanțare. Doar 3.

- Roxen, the artist who will be representing Romania during the Eurovision contest, will be the 13th artist who will step on the stage in Rotterdam, during the first semi-final of the event, on May 18th. The order for entering the competition, established by the Eurovision producers and approved…