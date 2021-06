Stiri pe aceeasi tema

- Forțe impresionante, printre care și un elicopter, sunt implicate joi dimineața in acțiunea de cautare a doi copii, de 3 și 5 ani, disparuți de acasa. Potrivit IPJ Caraș-Severin, cautarile minorilor de 3 și 5 ani, din Globurau, s-au desfașurat fara intrerupere de la momentul sesizarii. De joi dimineața,…

- De dimineața sute de polițiști monitorizeaza respectarea regulilor impuse de Comisia de Sanatate Publica contra Covid-19, in cimitirele din municipiul Chișinau. Potrivit primarului capitalei, oamenii vin la cimitire pentru a-i pomeni pe cei raposați sau pentru a face curat pe morminte.

- In perioada Sarbatorilor de Paște, peste 1.000 de politisti clujeni vor acționa pentru menținerea ordinii si linistii publice, prevenirea oricaror fapte antisociale, prevenirea raspandirii visurului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentantii Politiei si Jandarmeriei Bucuresti au anuntat ca peste 1.000 de politisti si peste 1.000 de jandarmi vor actiona in perioada minivacantei de Paste. „Peste 800 de politisti actioneaza zilnic pe raza municipiului Bucuresti, iar pentru sarbatoarea Invierii, peste 1.000 de politisti vor fi…

- In perioada 23 – 25 aprilie, efectivele Ministerului Afacerilor Interne vor fi prezente in teren și vor acționa, astfel incat oamenii sa se bucure in siguranța de sarbatorile din aceste zile. In acest context, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au dispus masuri suplimentare de ordine și siguranța…

- Politisti de la Serviciul de Investigatii Criminale audiaza, miercuri, doua persoane intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat, dupa efectuarea a doua perchezitii in Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului…

- In ultimele 24 de ore, au fost desfasurate noi actiuni punctuale, in sistem integrat, pe raza judetului Buzau, pentru verificarea modului de respectare a masurilor impuse in scopul limitarii pandemiei.„Astfel, peste 250 de politisti, jandarmi si politisti locali au actionat pentru verificarea respectarii…

- O ampla acțiune de control s-a derulat sambata seara in zona localitaților Campulung Moldovenesc și Vama. Forțe de ordine ale Poliției și Jandarmeriei, insoțite și de "mascați" ai Serviciului de Acțiuni Speciale, au periat restaurante și localuri publice pentru a vedea cum sunt ...