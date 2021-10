Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, si cel al apararii, Serghei Soigu, care au deschis lista partidului presedintelui rus Vladimir Putin, Rusia Unita, la recentele alegeri legislative, au renuntat la mandatul de deputat, au anuntat miercuri autoritatile ruse, ceea ce a generat o serie de critici…

- Italia dorește sa impuna obligativitatea ‘pasaportului verde COVID-19’ pentru toti angajatii, inclusiv din sectorul privat, incepand de luna viitoare. Ea va deveni prima tara europeana care ia o astfel de decizie in incercarea de a accelera ritmul vaccinarilor si de a opri infectarile, transmite miercuri…

- A fost scandal monstru in fața unui post de poliție dintr-o localitate argeșeana, dupa ce Poliția și reprezentanții unor Ocoale Silvice din zona au decis sa amendeze mai multe familii care au cules afine din paduri in cantitați mai mari decat prevede legea. Peste 800 de kilograme de afine au fost incarcate…

- Un elicopter SMURD a aterizat vineri, 20 august, in statiunea Neptun pentru a interveni in cazul unui barbat inecat. Victima, 40 de ani, adusa de curenti la mal, pe plaja prezidentiala, a fost salvata dupa o resuscitare de cateva zeci de minute, a relatat Antena 3.Barbatul a fost observat cand plutea…

- Pompierii Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) care au luptat cu incendiile forestiere în Grecia, astazi, ajung acasa. Dupa noua zile de misiune grea, salvatorii urmeaza sa ajunga în Republica Moldova. Pompierii moldoveni au intervenit în lichidarea incendiilor…

- Un turist ceh care a fost cautat pe munte inclusiv cu ajutorul unui elicopter al Inspectoratului General de Aviatie (IGAv), dupa ce prietenul sau i-a anuntat disparitia, a fost gasit, miercuri dupa-amiaza, in Gara Brasov. Potrivit datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova,…

- CARANSEBEȘ – Chiar daca fostul manager al spitalului, Adrian Cican, și-a anunțat prezența la concurs, primarul Felix Borcean spune ca nu da „slanina din mana pe vrabia de pe gard”. Mai exact, indiferent de numele care a condus spitalul din Caransebeș, Felix Borcean a dat intotdeauna credit managerului…

- Astazi, in R. Moldova, au loc alegeri parlamentare anticipate. In aceste momente, primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, voteaza. „Am votat pentru viitorul copiilor și parinților, pentru ceea ce știu ca se poate schimba. Se pot schimba multe lucruri spre bine. Cred ca ceea ce am incredere și oamenii…