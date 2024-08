Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu acordat miercuri mai multor media franceze, intre care si AFP, ca „intreaga lume”, inclusiv Ucraina, vrea ca Rusia sa participe la viitorul summit pentru pace. „Cea mai mare parte a lumii spune ca Rusia trebuie sa fie reprezentata…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participant, alaturi de prim-ministrul Dorin Recean si presedintele Parlamentului de la Chisinau, Igor Grosu, la mitingul de comemorare a 75 de ani de la cel de-al doilea val de deportari staliniste, din 5-6 iulie 1949. Conducerea Republicii Moldova a depus…

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a declarat, vineri, 5 iulie, ca guvernul sau isi rezerva dreptul de a ordona noi expulzari de diplomati rusi daca Moscova se angajeaza in activitati daunatoare intereselor tarii, relateaza Reuters.Relatiile Moldovei cu Rusia s-au deteriorat in…

- Președintele moldovean, Maia Sandu, a declarat, la summitul pentru pace care are loc in Elveția, ca pacea Ucrainei este pacea Moldovei, reafirmand angajamentul de neclintit al Moldovei pentru restaurarea pacii in Ucraina și in Europa”.

- Liderii lumii se reunesc la conferința de pace din Elveția pe tema Ucrainei, fara Rusia. Cine va veni - și cine nu - a devenit una dintre mizele cheie ale unei reuniuni despre care criticii spun ca va fi inutila fara prezența guvernului lui Vladimir Putin

- Intrucat geografia scrie istoria, Republica Moldova, invecinata cu Ucraina și Romania, și-a gasit la Kiev și București cele doua ancore naturale pentru politica ei regionala. Ucraina e scutul Republicii Moldova contra revizionismului rusesc, așa cum Romania e națiunea-sora care tracteaza obiectivul…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat vineri, la Berlin, relatarile potrivit carora Chișinaul negociaza un acord de securitate cu Uniunea Europeana (UE), relateaza agentia agenția de presa EFE, preluata de Agerpres.Maia Sandu a reamintit ca Republica Moldova beneficiaza deja de o misiune…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat intr-un interviu ca Chișinaul iși concentreaza eforturile pe minimizarea riscului agresiunii ruse impotriva sa, dar ca țara sa este pregatita sa se apere in cazul unui astfel de scenariu, relateaza European Pravda.