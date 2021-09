VIDEO Esports: Gamerii profesioniști devin oficial sportivi de performanță. Se modifică legea sportului Gamerii profesioniști ar urma sa fie recunoscuți oficial ca sportivi de performanța - la fel ca fotbaliștii, tenismenii sau baschetbaliștii. Autoritațile de la București se pregatesc sa legifereze statutul gamerilor printr-o serie de modificari aduse legii sportului, care ar putea intra pe agenda parlamentului în sesiunea din toamna lui 2021. Între timp, România se pregatește, în octombrie, sa fie gazda unuia dintre cele mai mari turnee de Dota, cu premii totale în valoare de 40 milioane de euro.



- Jocurile video vor fi recunoscute, prin lege, ca sport oficial si in Romania. Autoritatile pregatesc modificarea legii Educatiei Fizice si Sportului, astfel incat, jucatorii profesionisti sa beneficieze de acelasi statut ca cel al sportivilor de la cluburile traditionale.

- Legea educatiei fizice si sportului va fi amendata astfel incat sporturile electronice (esports) sa fie recunoscute oficial in Romania, anunța consilierul de stat in Cancelaria Prim-Ministrului, Mara Mares. Astfel, jucatorii si cluburile de esports din Romania vor primi acelasi statut ca cel al sportivilor…

