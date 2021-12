Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul extremei drepte la alegerile prezidentiale franceze Eric Zemmour si-a invitat duminica sustinatorii "sa schimbe cursul istoriei" si sa porneasca la "recucerirea" Frantei in cursul unui prim miting in regiunea pariziana in fata unei multimi in delir, potrivit AFP preluat de agerpres. "Sunteti…

- Revista politica franceza Le Canard enchaine relateaza ca Macron a spus ca premierul britanic are „atitudinea unui necioplit” și l-a caracterizat drept un „clovn” intr-o discuție privata avuta in contextul incidentului din 24 noiembrie cand 27 de oameni au murit dupa ce s-au scufundat cu o barca in…

- Aproximativ 45.000 de persoane au manifestat, sambata, in Franta, pentru al 13-lea weekend consecutiv impotriva certificatului sanitar pentru covid-19, relateaza AFP. Numarul manifestantilor este usor mai mic decat cel de saptamana trecuta: 47.935. 14 persoane au fost retinute, dintre care…

- Ministerul algerian al Afacerilor Externe l-a convocat miercuri pe ambasadorul Frantei in Algeria pentru a protesta impotriva deciziei Parisului de a reduce numarul de vize acordate cetatenilor algerieni, potrivit unui comunicat oficial, relateaza AFP. Ambasadorul Francois Gouyette a fost…

- Tarile membre ale Uniunii Europene si-au exprimat luni, la New York, sprijinul in favoarea Frantei si impotriva Statelor Unite in criza submarinelor, informeaza marti AFP. Ministrii de externe ai statelor membre ale UE, care s-au intalnit la New York in marja sesiunii Adunarii Generale anuale a ONU,"si-au…

- Vaccinarea obligatorie anti-COVID pentru personalul sanitar intra in vigoare miercuri in Franta, masura care priveste circa 2,7 milioane de persoane si impotriva careia o minoritate se opune cu inversunare, informeaza Agerpres . Pentru a putea continua sa-si exercite profesia, toti angajatii din sectorul…

- Șefa extremei drepte franceze, Marine le Pen, a intrat duminica în campania prezidențiala, cu șapte luni înainte, în momentul în care sondaj ele o dau în finala împotriva lui Emmanuel Macron, dar cu șansa a doua, scrie AFP.Le Pen a încredințat frâiele…