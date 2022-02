Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, stat membru NATO, a reproșat vineri atat Aliantei Nord-Atlantice, cat si Uniunii Europene (UE) lipsa unei ”actiuni hotarate” impotriva invaziei Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. „NATO ar fi trebuit sa ia masuri mai decisive. Europa nu are hotarare in abordarea sa. Tot ce fac ei e sa dea sfaturi […] The post VIDEO. Erdogan reproseaza NATO si UE o lipsa de actiune in cazul invaziei Ucranei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .