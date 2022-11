Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in atac, adaugand ca este posibil sa fie vorba de o eroare tehnica, potrivit The Guardian. Declarațiile sale vin dupa ce o racheta a cazut intr-un sat polonez de la granița cu Ucraina, ucigand doi oameni. Luand cuvantul la summitul […] The post VIDEO. Erdogan a declarat ca ia in serios negațiile Rusiei privind implicarea in atac: racheta nu este de fabricație rusa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .