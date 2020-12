VIDEO – EPISODUL 1 - Despre "surpriza AUR" si cum se linseaza de mediocrii si “neicanimeni” orice incercare de grupare a adevaratelor Forte de Dreapta!

PREAMBUL: Nu am vrut sa scriu acum aceste randuri, dar…au iesit singure la lumina! In prima faza “la cald” a "surprinzatoarei aparitii AUR" in politichia noastra am vrut intial sa stau putintel pe margine si sa observ ce se intampla! Asa e bine, in aceste vremuri! Insa, repede “mi-a trecut” cheful de pe modulul “asteptare”, pe cel de “actiune”! Am observat tot borhotul “alor neica nimeni” cum se framanta elucubrant pe media si..nu-m am putut stapani! Asa-s eu! Bineinteles, pe marginea succesului AUR si a ceea ce reprezinta acum este mult de scris…. Ce o sa mai reprezinte, mai la vale? E si mai…