VIDEO Enorm incendiu în portul Beirut, la câteva săptămâni după explozia care a devastat capitala libaneză Un enorm incendiu a izbucnit joi într-un depozit din portul Beirut, semanând panica în rândul libanezilor care nu și-au revenit înca din șocul exploziei devastatoare care a traumatizat capitala libaneza în urma cu cinci saptamâni, scrie AFP.



Coloane de fum negru erau vizibile din mai multe cartiere ale capitalei. Incendiul afecteaza un depozit unde erau stocate uleiuri și cauciucuri de mașina de catre o companie importatoare, a precizat armata libaneza, care a cerut locuitorilor sa paraseasca cartierele învecinate.



Camioane ale apararii…

Sursa articol: hotnews.ro

