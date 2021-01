VIDEO - Enigma craterelor din Siberia care apar peste noapte

Evgheni Ciuvilin, geolog din Moscova, este unul dintre oamenii de știința care au putut observa aceste cratere uriașe aparute in nord-vestul Siberiei. Primul fenomen de acest fel a fost descoperit in 2014. Gaura masura circa 20 de metri largime și 52 de metri adancime. De atunci, nu mai puțin de 17 astfel de cratere au fost reperate in peninsula Yamal. Cauzele care pot explica aceste fenomene stranii raman inca neclare. Studii recente permit stabilirea catorva ipoteze pentru a le ințelege mai bine.