VIDEO | Emoționanta poveste a femeii salvată de la moarte de către soț Cei doi soți din Cluj Napoca au povestit momentele dramatice de care au avut parte in urma cu cateva saptamani. Se aflau in casa atunci cand femeia a suferit un infarct, iar soțul ei a reușit sa se mobilizeze și sa intervina rapid. Barbatul, deși fara pregatire in domeniu, a inceput sa o resusciteze, iar tratamentul oferit de el a avut și rezultat. Acesta a povestit momentele de groaza prin care a trecut atunci cand i s-a facut rau femeii. In primul moment, a fost la un pas sa-si piarda luciditatea si el, pe fondul panicii, insa si-a amintit repede ce are de facut, scrie adevarul.ro „S-a pus pe… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sabina Leonte și-a povestit viața, care nu a fost deloc lipsita de greutați. Cantareața de muzica de petrecere a crezut ca este la un pas de moarte, insa dorea sa traiasca fericirea venirii pe lume celui de-al treilea copil care, ca printr-o minune, a și salvat-o de boala nemiloasa de care suferea.

- Anchetatorii au un suspect in cazul femeii gasite moarte intr-o locuinta din Cernavoda, iar procurorii continua cercetarile pentru a stabili cum si-a pierdut aceasta viata, urmand sa fie facuta necropsia, anunța news.ro. Potrivit anchetatorilor, o femeie a sunat joi dimineata la 112 si a anuntat…

- Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, la data de 29 martie, in jurul orei 08.20, ARANYOSI SANDA-ADRIANA, in varsta de 49 de ani, a plecat voluntar de la domiciliul din municipiul Cluj-Napoca și pana in prezent nu s-a mai intors. Semnalmente: – inalțime 1,65m, aproximativ 60 kg, constituție…

- Joi, in librariile romanesti, a aparut volumul „Small Fry. O poveste de viata si de familie” de Lisa Brennan-Jobs, o carte-eveniment publicata de Editura Humanitas, in traducerea lui George Arion jr.

- Imagini de groaza au fost filmate miercuri dimineața, in jurul orei 05:00, in județul Ilfov. O femeie și fiica ei s-au trezit in casa cu mai mulți polițiști care greșisera destinația. Femeile au fost amenințate cu pușca și, mai mult, ca le va fi omorat cainele. Prin ce drama trecusera mama și fiica…

- Duminica, 7 martie, la Sala Mica a Palatului National al Copiilor, de la ora 19,00, Teatrul „Stela Popescu” prezinta spectacolul „Femeia, eterna poveste”, o poveste interbelica in regia lui Attila...

- O noua crima a șocat Romania, asta dupa ce Gheorghe Moroșan, un barbat din Onești, a luat ostatici doi barbați, dupa care i-a ucis cu sange rece in apartamentul sau! Se pare ca soția lui l-a susținut in tot, iar acum ea a fost reținua și incatușata. Fiica femeii implora oamenii legii sa o elibereze.

- Oana Roman și Marius Elisei și-au sarbatorit fiica, pe Isabela, care a implinit 7 ani. Cei doi s-au afișat impreuna in acest weekend, la petrecerea Isabelei. Deși au divorțat in urma cu o saptamana, aceștia au lasat la o parte orice urma de orgoliu și au fost alaturi de fiica lor. „Inca e ziua ta iubirea…