Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a evocat istoria comuna si ”legatra speciala” intre Franta si Statele Unite, in discursul pe care l-a sustinut miercuri in plenul Congresului american, relateaza The Associated Press. ”Americanii si francezii au o intalnire cu libertatea”, a lansat presedintele…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut miercuri Statelor Unite sa respinga nationalismul si sa ramana fidele idealurilor globale de cooperare impotriva terorismului si a altor provocari, afirmand ca tarile isi pot pastra inca identitatea, intr-un discurs rostit in fata camerelor reunite ale…

- Discurs inflacarat al presedintelui francez, Emmanuel Macron, in timpul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg. El a vorbit despre nevoia de reformare a Uniunii Europene, apoi a aparat cu patos decizia de a lansa atac militar impotriva Siriei.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, luni, declaratiile presedintelui francez Emmanuel Macron, care l-a felicitat pe Klaus Iohannis pentru sustinerea statului de drept si pentru lupta pe care o duce impotriva persoanelor care se opun independentei justitiei in Romania. Dragnea a declarat ca puterea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va rosti un discurs in fata alesilor Congresului american la 25 aprilie, in timpul vizitei sale de stat la Washington, a anuntat miercuri presedintele Camerei Reprezentantilor, informeaza AFP. "Franta nu este doar cel mai vechi aliat al nostru, dar si unul dintre…

- Educatia este singura solutie pentru combaterea extremismului politic si religios de la nivel global, a declarat, vineri, presedintele francez Emmanuel Macron, adaugând ca Franta va aloca 200 de milioane de euro pentru a sustine fondul international de educatie, relateaza site-ul agentiei…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…