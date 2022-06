Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat miercuri, la baza Mihail Kogalniceanu, ca Rusia este o putere de temut si „noi nu dorim sa avem un razboi cu poporul rus”. Pentru ca Ucraina sa castige si focul sa inceteze, presedintele ucrainean va trebui sa negocieze cu Rusia, a subliniat Macron,…

- Emmanuel Macron a ajuns in Romania. Unde trebuia sa fie cazat! Emmanuel Macron a ajuns ieri in Romania, la baza militara Mihail Kogalniceanu din Constanța. Aeronava prezidențiala a ajuns cu peste jumatate de ora intarziere in țara noastra. Președintele francez a fost intampinat, la aterizare, de premierul…

- Presedintele Frantei vine in aceasta seara in Romania. El va fi intampinat la Baza aeriana „Mihail Kogalniceanu” din judetul Constanta de premierul Nicolae Ciuca, iar maine sunt prevazute tot aici discutii cu presedintele Klaus Iohannis. Cei doi sefi de stat ar urma sa se intalneasca cu militarii romani,…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat marti in Romania, in primul sau turneu in sud-estul Europei, dupa invazia rusa din Ucraina. Marti seara, acesta va merge la Constanta, pentru a-i saluta pe cei 500 de soldati francezi care sunt desfasurati la baza militara a NATO de la Mihail Kogalniceanu,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, va efectua miercurea viitoare, pe 15 iunie, o vizita in Romania si se va intalni cu președintele Klaus Iohannis.Liderul de la Paris va merge sa viziteze soldații francezi aflați la baza militara Mihail Kogalniceanu din județul Constanța.Vizita va fi scurta, de…

- In dupa-amiaza zilei de miercuri, Centrul NATO pentru Operațiuni Comune a ordonat decolarea a doua aparate Gripen ale aviației militare din Ungaria, pentru a intercepta un avion civil de mici dimensiuni, inregistrat in Lituania, care zbura din Slovacia catre Romania. Informația a fost transmisa, miercuri…

- Conducerea Fortelor Navale Romane a dispus in regim de urgenta intensificarea masurilor de supraveghere a spatiului maritim al Romaniei, dupa ce a fost primita avertizarea cu privire la posibila existenta a unor mine in zona. Puitorul de mine si plase ”Viceamiral Constantin Balescu” a iesit, luni, din…