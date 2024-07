(VIDEO) Emmanuel Macron a declarat deschise Jocurile Olimpice de la Paris

Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat deschise Jocurile Olimpice de vara de la Paris, vineri seara, la Trocadero, in fata Turnului Eiffel. Zinedine Zidane a fost cel care i-a inmanat torta olimpica tenismanului spaniol Rafael Nadal, aflat in pragul retragerii din activitate. Nadal, dublu campion olimpic, a pornit apoi cu o ambarcatiune in care au mai purtat torta Serena Williams, Carl Lewis si Nadia Comaneci. Fosta jucatoare franceza de tenis Amelie Mauresmo a primit torta olimpica la mal, actuala directoare a turneului de la Roland Garros inmanand-o apoi fostului baschetbalist Tony…