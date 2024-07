Stiri pe aceeasi tema

- "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)", al 12-lea album al lui Eminem va fi disponibil vineri, 12 iulie. Rapperul a facut anuntul intr-un videoclip horror, potrivit news,roVideoclipul prezinta o femeie care naste intr-o noapte furtunoasa.

- Astazi, 10 mai, superstarul nominalizat la premiile GRAMMY®, Ice Spice revine cu „Gimmie A Light” – primul single oficial de pe viitorul ei album de debut Y2K. Produs de colaboratorul de lunga durata al lui Ice Spice, RiotUSA — care s-a ocupat și de producția pentru hituri definitorii precum „Munch…

