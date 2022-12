VIDEO Emily in Paris revine cu sezonul 3 pe 21 decembrie! Trailerul oficial chiar aici

Stiri pe aceeasi tema

Sezonul trei al serialului "Emily in Paris", realizat si creat de Darren Star, va fi lansat de Netflix din 21 decembrie, informeaza News.ro.

- Luna decembrie este poate cea mai buna din an pentru Netflix in ceea ce privește noile adiții, venind cu o mulțime de titluri interesante, in care gigantul a investit consistent. Astfel, avem un nou film Knives Out, noul serial din universul The Witcher și animația stop-motion Pinocchio, creata de Guillermo…

- In cadrul Salonului Auto de la Paris, Peugeot a anunțat ca va prezenta un viitor concept electric, care va marca startul epocii electrice pentru constructorul francez. Conceptul poarta numele Inception, iar acum producatorul a confirmat oficial ca acesta va fi prezentat in Statele Unite, in cadrul evenimentului…

- Piata cerealelor se pregateste pentru o crestere a preturilor, dupa retragerea Rusiei din acordul privind coridorul Marii Negre, decizie care pune in pericol exporturile ucrainene, au spus analisti intervievati de Reuters.Moscova si-a suspendat sambata participarea la acordul Marii Negre,…

- Elon Musk a preluat in sfarșit Twitter. Miliardarul din domeniul tehnologiei se afla intr-o cursa contra cronometru, deoarece termenul limita pentru finalizarea tranzacției urma sa expire vineri (28 octombrie). Cu toate acestea, se pare ca a reușit sa treaca peste toate piedicile chiar la momentul potrivit.…

Rafael Nadal va reveni in competiție la Mastersul de la Paris, saptamana viitoare, inainte de evolua la ATP Finals, turneu de final de sezon, a declarat antrenorul Carlos Moya.

- Medicii ialomițeni se confrunta cu valuri de pacienți afectați de virozele respiratorii, chiar daca sezonul rece nu și-a intrat oficial in drepturi. La Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Slobozia, din 10 pacienți consultați intr-o zi, 6 prezinta simptome specifice virozelor…

- Scenariștii Stranger Things i-au atras pe fani aproape dezvaluind intreaga intriga din sezonul cinci. Sezonul patru Stranger Things s-a incheiat cu un final grandios care ne-a prezentat gașca din Hawkins luptand impotriva lui Vecna. Și asta așa, fara sa dam foarte multe spoilere. Creatorii seriei, frații…