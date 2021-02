Stiri pe aceeasi tema

- Elisha Sam (23 de ani, atacant) a reușit sambata un supergol pentru Notts County, in „sferturile” de finala ale FA Trophy, 3-1 cu Oxford City. In minutul 73, la scorul de 1-1, belgianul a reluat imparabil, din intoarcere, cu calcaiul! Reușita, asemanatoare unui voleu, va intra fara indoiala pe lista…

- Manchester City a învins, sâmbata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa West Ham United, în etapa a 26-a din Premier League.Pentru "cetațeni" au înscris fundașii centrali Ruben Dias ('30) și John Stones ('68). Golul "ciocanarilor" a fost…

- Chairman of the Romanian Olympic Committee (COSR) Mihai Covaliu and Foreign Minister Bogdan Aurescu met on Wednesday to discuss Romania's participation in the Olympic Games in Tokyo this year, according to a press statement released by the Foreign Affairs Ministry (MAE). "Minister of Foreign Affairs…

- Internationalul roman Ianis Hagi a marcat un gol pentru Glasgow Rangers, care a dispus de Dundee United cu scorul de 4-1, duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 33-a a campionatului de fotbal al Scotiei. Here’s the goal that put Rangers ahead #ianishagi pic.twitter.com/6ZmOFKfsA5—…

- Romelu Lukaku (27 de ani) a marcat in derby-ul AC Milan - Inter, caștigat de echipa sa cu 3-0, și a avut un mesaj indirect pentru Zlatan Ibrahimovic (39). Derby della Madonnina a fost caștigat clar de Inter, scor 3-0. Un mare merit in obținerea acestui rezultat il are Romelu Lukaku, care a oferit o…

- Juventus Torino a fost învinsa, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Napoli, într-un meci din etapa a 22-a din Serie A.Golul a fost marcat de Insigne, în minutul 31, din penalti.În urma acestui rezultat, Juventus ramâne pe…

- Un șofer de camion a fost surprins de camerele de filmare ale poliției pe o autostrada, in timp ce ținea doua telefoane mobile, unul la fiecare ureche, scrie BBC . Infracțiunea „ingrozitoare” a avut loc pe autostrada M4, in timp ce șoferul conducea un camion articulat de 44 de tone. Ofițerii Poliției…

- EFL Trophy sau Trofeul Ligii de Fotbal este competiția care aduce la start echipele din ligile 3 și 4, alaturi de 16 dintre cele mai bune academii din Anglia. Pentru cluburile mari cazute in eșaloanele inferioare, aceasta cupa e singura modalitate prin care fanii pot simți din nou lupta pentru o medalie…