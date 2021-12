Stiri pe aceeasi tema

- Astazi este prima zi OFICIALA din vacanța de iarna pentru toți preșcolarii și elevii. Intoarcerea la cursuri se va face in zile diferite. CAND se intorc copiii la școala sau gradinițe: Vacanța de iarna ar fi trebuit sa inceapa in 23 decembrie, adica ieri. Autoritațile centrale au anunțat inițial ca…

- A inceput VACANȚA de iarna. Cat timp vor avea liber elevii și preșcolarii. Structura anului școlar De vineri, 24 decembrie, a inceput vacanța pentru elevi și preșcolari. Vor avea liber de la cursuri pana in luna ianuarie. Potrivit noului calendar aprobat in noiembrie, toate clasele din invatamantul…

- Elevii si prescolarii intra din acest sfarsit de saptamana in vacanta de iarna, care se va incheia la inceputul lunii ianuarie. Astfel, pentru joi, 23 decembrie, Ministerul Educatiei a oferit posibilitatea unitatilor scolare sa adapteze modul de organizare a activitatii didactice, in contextul sarbatorilor.…

- Sarbatorile de iarna bat la ușa! Bineințeles, toți școlarii și preșcolarii așteapta cu sufletul la gura vacanța de iarna și venirea lui Moș Craciun și doar cateva zile ii mai despart de vacanța la care au visat tot anul. Vor merge sau nu la școala pe data de 23 decembrie, inainte de Ajun? Iata ce raspuns…

- In Monitorul Oficial a fost publicat ieri ordinul ministrului Educatiei privind structura anului scolar 2021mdash;2022. Potrivit documentului elevii vor intra in vacanta de iarna in data de 24 decembrie, chiar in Ajunul Craciunului. Art. 1. 1 Anul scolar 2021mdash;2022 incepe la data de 1 septembrie…

- Vacanța mai scurta cu o saptamana pentru elevii de gimnaziu și de liceu„Compensarea pentru cele doua saptamani de vacanța care se incheie duminica se va face printr-o saptamana de cursuri in perioada 3-10 ianuarie pentru elevii din gimnaziu și liceu și printr-o a doua saptamana de cursuri care va inlocui…

- Ministrul Educației: Vacanța de iarna va fi mai scurta. Cand se vor intoarce elevii la școala Ministrul Educației: Vacanța de iarna va fi mai scurta. Cand se vor intoarce elevii la școala Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca vacanța de iarna va fi mai scurta pentru elevi. Aceasta…

- Vacanța de iarna va fi mai scurta pentru elevii de gimnaziu și de liceu, care vor reveni la școala in 3 ianuarie 2022, a anunțat la Digi24 ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu. Este o propunere a elevilor, cu care ministerul e de acord, a spus el. In acele doua saptamani ar urma sa se dea…